Québec octroie une aide de 150 000$ pour l’aménagement d’un site de plein air au boisé Du Tremblay

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé une aide financière de 150 000$ octroyée à Nature-Action Québec pour l’aménagement d’un site de plein air récréatif et éducatif au boisé Du Tremblay, situé en partie à Boucherville.

« L’investissement annoncé permettra aux citoyens de profiter davantage de ce magnifique site et de le découvrir sous un nouvel angle, a déclaré madame Roy. Notre région recèle des richesses incroyables pour les amateurs de plein air et je me réjouis de savoir que ce projet contribuera à la mettre en valeur d’aussi belle façon. »