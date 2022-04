Prix des maisons : une dernière poussée de fièvre avant la modération?

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a dévoilé ses données pour la période qui vient de se terminer. « Le mois de mars est marqué par une nouvelle hausse vigoureuse des prix, autour des 17 %, toutes catégories confondues par rapport à la même période l’année dernière », a expliqué Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché. « Cette nouvelle poussée de fièvre, sur fond de surenchère, pourrait être une des toutes dernières. En effet, le nombre d’inscriptions en vigueur tend à se stabiliser, voir remonter dans certains secteurs et catégories, après une chute incessante enregistrée depuis le début de la pandémie. Il faut effectivement noter que, parallèlement, les ventes diminuent à un niveau sensiblement inférieur à ce qui était observé durant les années précédant la pandémie à la même période de l’année. La nouvelle hausse du taux d’intérêt directeur attendue le 13 avril prochain devrait contribuer à calmer davantage le jeu alors que les propriétaires vendeurs pourraient être plus nombreux à mettre leur propriété sur le marché afin de profiter d’une situation de marché encore très favorable. Toutefois, dans un contexte de hausse de taux, le bassin d’acheteurs potentiels se réduit de plus en plus, alors que les prix atteignent de nouveaux sommets », a-t-il conclu.