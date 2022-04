Journée de la famille à Sainte-Julie: l’événement sera de retour le 10 septembre prochain

L’organisme de la Journée de la famille et la Ville de Sainte-Julie sont heureux d’annoncer la tenue de la 26e édition de la Journée de la famille. L’événement se tiendra le 10 septembre prochain au parc Edmour-J.-Harvey.



Cet événement, organisé par des bénévoles avec le soutien de la Ville de Sainte-Julie, se déroule chaque année en septembre. La Journée de la famille permet aux Julievilloises et Julievillois de se rassembler en plein air et de profiter des nombreuses activités gratuites.



Au programme, animation, jeux pour les petits et les grands et casse-croûte. Les activités sont offertes gratuitement grâce à la collaboration de commanditaires et d’organismes du milieu.



Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour les aider à organiser cette édition. Les personnes souhaitant s’impliquer peuvent faire connaître leur intérêt en écrivant à loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca au plus tard le 29 avril 2022.



Pour obtenir plus de détails sur la 26e édition, les citoyens sont invités à suivre la page Facebook de l’événement.