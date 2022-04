Un nouveau livre jeunesse pour le Bouchervillois Yvan DeMuy,

L’auteur résident de Boucherville, Yvan DeMuy, a lancé le 9 mars dernier un nouveau livre jeunesse aux Éditions Z’ailées intitulé Un froid dans mon hiver.

C’est l’histoire de Léo, un jeune lunatique et rêveur, qui se fait souvent agacer à l’école. Mais son chat Cyprien est là pour le rassurer. Il y a aussi le retour de la neige qui est synonyme de bonheur; sa cour devient alors un terrain de jeu infini où il se retrouve avec son amie Margot.

Après une trentaine d’années comme éducateur spécialisé dans les écoles de la Montérégie, Yvan DeMuy profite maintenant de chaque instant pour écrire, jouer au golf et rêvasser.

Son premier roman a vu le jour en l’an 2000. Depuis ce temps, il a eu le privilège de publier, auprès de sept maisons d’édition, quarante romans jeunesse, dont la série Les soucis d’un Sansoucy, en collaboration avec l’illustrateur Jean Morin. C’est ce même duo qui est derrière la série Les Roux.

À travers ses romans, l’auteur a remporté trois prix Gémeaux pour l’écriture de la websérie Juliette en direct. Un froid dans mon hiver est le premier titre d’Yvan DeMuy à paraître aux éditions Z’ailées, de la collection Parcelles. Le livre s’adresse aux personnes de 8 ans et plus.