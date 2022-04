Une bourse pour aider la Varennoise Alicia Pineault à décrocher son rêve olympique!

Alicia Pineault a comme objectif de prendre part aux prochains Jeux olympiques afin de réaliser un grand rêve qu’elle caresse depuis qu’elle est toute petite. La jeune Varennoise de 22 ans a reçu il y a quelques jours une bourse de 4 000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) afin de l’aider à conjuguer son parcours scolaire et son entrainement sportif, un geste qui l’aidera à sauter encore plus haut vers son but!

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a procédé récemment à la tenue de la 30e édition du Programme de bourses Banque Nationale, alors que près de 126 000 $ ont été remis à 38 étudiants-athlètes âgés de 15 à 24 ans et identifiés Relève, Élite ou Excellence par leurs fédérations sportives respectives.

Parmi eux, on remarquait la patineuse Alicia Pineault qui recevait une première bourse Banque Nationale de 4 000 $ afin de l’encourager à poursuivre avec succès ses parcours scolaire et sportif. Rappelons à son sujet que la Varennoise avait terminé au quatrième rang du programme libre des Championnats canadiens en janvier dernier et cinquième au Défi Patinage Canada, présenté en décembre 2021. L’étudiante en sciences de la nature, profil sciences de la santé au Cégep Édouard-Montpetit, se fixe comme prochaine destination le Grand Prix de l’ISU qui sera présenté au Canada, en octobre prochain.

Ajoutons que de nombreux étudiants-athlètes ayant reçu de telles bourses au fil des ans se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale, dont l’haltérophile Maude Charron qui a décroché la médaille d’or dans la catégorie des moins de 64 kg aux Jeux olympiques de Tokyo et le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, vice-champion olympique aux Jeux de Pékin et récipiendaire de ses 19e, 20e et 21e globes de cristal en Coupe du monde, sans oublier le premier titre de l’ATP gagné par le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime.