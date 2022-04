Un nouveau programme pour lutter contre l’exploitation sexuelle dans l’agglomération

Un nouveau modèle de services d’intervention des différents secteurs dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des jeunes filles de plus de 16 ans sera bientôt mis en place dans l’agglomération de Longueuil. Il est issu d’une entente de collaboration entre le service de police de l’agglomération et le CISSS de la Montérégie-Ouest.



Le service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) mise déjà sur des programmes tels que MOBILIS I, MOBILIS II et sur la création depuis quatre ans, de l’Équipe intégrée d’intervention et de soutien aux personnes à risque ou victimes d’exploitation sexuelle. Cette dernière a pour mandat la sortie du milieu de l’exploitation sexuelle des personnes qui en sont victimes.



« C’est en travaillant avec les partenaires et avec les expertises de tous que l’on arrive à de grandes réalisations. Ce partenariat en est la preuve et la population ne peut en retirer que des bénéfices. Nous tenons à souligner la superbe collaboration du Service de police de l’agglomération de Longueuil qui, tout comme nous, se mobilise pour le bien-être de la clientèle. Notre objectif commun : venir en aide aux victimes. Dès la demande de service du SPAL, nos équipes se font un devoir d’offrir un suivi rapide », souligne David Gaulin, directeur des programmes Santé mentale et Dépendance du CISSS de la Montérégie-Ouest.



Cette entente assurera aux jeunes femmes en situation de vulnérabilité un accès aux ressources d’aide, de référence, de soutien et d’accompagnement lors de leurs démarches juridiques, avec comme objectif de maximiser les stratégies de désistement de la prostitution des victimes d’exploitation sexuelle alors qu’elles atteignent la majorité, et ce, en accord avec les principes de responsabilisation.