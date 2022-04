La Galerie Vincent-D’Indy accueillera l’exposition Nous ne faisons que passer de l’artiste Céline Laliberté

Du 6 avril au 1er mai, la Ville de Boucherville présentera l’exposition Nous ne faisons que passer de l’artiste Céline Laliberté, à la Galerie Vincent-D’Indy.

L’artiste

Ayant vécu plusieurs années dans le sud de la France, Céline Laliberté se réapproprie son pays à travers ses créations. Estimant que la recherche de nos racines est un besoin viscéral, elle aime rendre hommage aux paysages à la fois sauvages et domestiques. Elle désire permettre à l’imaginaire de chaque spectateur de prendre son envol vers tout cet espace disponible, cette terre nourricière prise pour acquise, dans toute sa force et sa fragilité. Ses œuvres à l’acrylique permettent de prendre un moment pour admirer de majestueux paysages, depuis si longtemps assimilés qu’ils en sont devenus invisibles.

L’exposition

Ce projet d’exposition est le résultat d’observations s’étalant sur plusieurs années. Durant cette période, Céline Laliberté a effectué de nombreux croquis. Ceux-ci ont servi de modèles pour la création de peintures, dont certaines de grand format.

Cette exposition regroupe, d’une part, des peintures de différents formats et présente, d’autre part, des cahiers de croquis. Ainsi est-il possible de découvrir et d’apprécier les diverses étapes qui composent et structurent le processus de création de l’artiste.

Vernissage : 10 avril, 13 h

La Galerie Vincent-D’Indy est située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais.

Renseignements : 450 449-8651

culture-patrimoine@boucherville.ca

facebook.com/bouchervillevieculturelle