Le « Projet Femme! », pour briser l’isolement des immigrantes dans l’agglomération de Longueuil

C’est afin de briser l’isolement et de soutenir le pouvoir d’agir des femmes immigrantes de l’agglomération de Longueuil, que le « Projet Femme! » sous l’égide du Carrefour le Moutier a récemment accompagné dix-sept participantes. Ces dernières ont joué un rôle actif dans leur processus, durant lequel elles se sont senties écoutées et validées. Elles ont également réalisé qu’elles n’étaient pas seules à vivre des émotions similaires et que leur voix pouvait être entendue et prise en considération.

« Les femmes ont toujours été au centre de l’action et je crois que cela donne une grande valeur à ce projet. Ce sont elles qui ont parlé de leurs problèmes, qui ont cherché des solutions et, ensemble, les ont mises en œuvre dans une magnifique atmosphère d’harmonie et de complicité. Il y a certainement un long chemin à parcourir, mais c’est un très bon début! », a indiqué Francia Gallego, responsable du projet.

« C’est absolument touchant de voir à quel point ce projet est venu au bon moment pour certaines participantes en les soutenant dans ce cheminement d’amélioration de leur sentiment d’isolement et de leur autonomisation. À ma surprise, ces deux thématiques sont fortement interreliées », a précisé Jana Martic, chargée de la recherche.



Témoignages de participantes

Le Projet Femmes! a pris forme en février 2021. Au cours de l’année qui a suivi, et à travers les activités et les stratégies mises en place, les participantes ont créé des liens entre elles et ont pu ainsi cheminer dans leur parcours.