Mamans Pieuvres : une ressource inestimable pour les parents de jumeaux et de triplés

« Il n’y a pas que de mauvaises choses qui sont sorties de la Covid! », croit la Varennoise Catherine Legault, cofondatrice du site Mamans Pieuvres destiné aux parents de jumeaux et de triplés du Québec.

Pour celle qui travaille comme douanière, la pandémie aura en effet offert sur un plateau d’argent l’opportunité de mettre sur pied son projet, tout comme l’ont les parents de la région ayant créé des sites de conseils et de soutien comme Ça va maman?, La petite trousse ainsi que Bulles et Pirouettes.

« Lethicia (Romeo) et moi, on s’est rencontrées sur un blogue d’échanges pour les mamans, raconte Catherine qui, comme sa complice, a accouché de jumeaux à l’été 2019. Toutes les deux, nous avons été étonnées de constater qu’il y avait beaucoup de ressources pour les nouveaux parents, mais pratiquement rien pour ceux qui ont des jumeaux et des triplés. Il y en a plus en anglais, mais ça n’existe pas pour les francophones. »

Comme on peut l’imaginer, les défis ne sont pas les mêmes pour les parents qui ont vécu un accouchement multiple. Bien qu’elles soient toutes deux parfaitement bilingues, Lethicia et Catherine ont alors eu le goût de rendre accessible un site où seraient concentrées les informations pertinentes pour ceux qui ont dû réinventer leur quotidien après l’arrivée de leurs enfants.

« On voulait que les parents puissent prendre leur téléphone et aller sur un site en français pour trouver toutes les informations au même endroit. Quand tu as des jumeaux ou des triplés, le suivi durant la grossesse va être différent par exemple, la diète peut varier. La majorité des trucs qui fonctionnent pour un bébé ne sont pas nécessairement applicables quand tu en as deux ou trois en même temps. »

Enjeux spécifiques

Pour aller de l’avant dans leur projet et nourrir le site en contenu divers, nos deux fondatrices ont fait appel à d’autres mamans de jumeaux et à des experts de la gémellité.

« La réaction a été pas mal instantanée, ajoute Catherine Legault avec une certaine satisfaction. Et à l’heure actuelle, nous sommes environ 550 mamans dans notre groupe privé. C’est le fun. On ne voulait pas se limiter à être un groupe d’échanges. On rêvait vraiment d’une plateforme, d’un site Web. Et depuis que nous l’avons lancé, ça déboule. On reçoit des messages de mamans tous les jours qui nous disent à quel point elles trouvent que c’est bien fait. »

Malgré le temps que leur demande la gestion du site, les quatre femmes actuellement au cœur du projet ont cependant pris la sage décision de ne pas négliger leur famille pour autant. En s’accordant une pause durant la saison estivale notamment, question de profiter du beau temps avec leur marmaille.

« Présentement, nous travaillons sur un dossier sur la prématurité qui nous demande beaucoup de temps, explique Catherine Legault. Plus de 50 % des grossesses gémellaires mènent à des bébés prématurés alors c’est une réalité à laquelle est confrontée la moitié de notre public cible. Ce n’est vraiment pas facile parce que ça implique que la mère peut passer des semaines ou même des mois à l’hôpital. Et comme tu ne peux pas rentrer tout de suite à la maison avec eux, ça peut amener des séquelles. Nous essayons de toujours aborder les choses de façon positive, mais il y a aussi des situations qui amènent des enjeux spécifiques après une naissance multiple. »

Pour consulter le site ou joindre le groupe Mamans Pieuvres, visitez le site : mamanspieuvres.com