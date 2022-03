2022 est l’année des retrouvailles au Centre d’action bénévole de Boucherville

Avec une nouvelle directrice générale par intérim à la barre de l’organisme



L’année 2022 sera une année de retrouvailles pour le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) qui souhaite remobiliser une grande partie de ses effectifs perdue durant la crise sanitaire. Et c’est avec la nouvelle directrice générale par intérim, Sarah Laurence, que l’organisme mènera une opération séduction.

Afin de redémarrer ses activités postpandémiques, le CABB désire en effet attirer de nouveau les anciens bénévoles qui ont dû prendre une pause forcée, en raison de leur âge, ceux-ci devant limiter leurs contacts et sorties durant les premières vagues du coronavirus.

Le nombre de bénévoles inscrits au Carrefour du bénévolat, le service de recrutement de bénévoles et de soutien aux organismes du CABB, a en effet drastiquement chuté. Il est passé de 2680 en 2019-2020 à 630 en 2021.

Le CABB souhaite également « flirter » avec la relève bénévole. « Nous avons remarqué que les bénévoles plus âgés, surtout les retraités, désirent s’impliquer de façon régulière alors que les plus jeunes sont davantage intéressés par une implication ponctuelle, indique Mme Laurence. Nous allons donc voir si l’on peut adapter notre offre de bénévolat à leur disponibilité. »

DG par intérim

Le conseil d’administration du CABB a confié de façon intérimaire la direction générale de l’organisme à Sarah Laurence, qui est arrivée en poste en décembre dernier.

Mme Laurence a une formation en sociologie et étudie en gestion de la santé et services sociaux. Elle occupait auparavant les fonctions de directrice générale d’Espace Multisoleil, un organisme de Montréal qui offre des activités de loisirs à des jeunes qui ont une déficience.

« Mon parcours a beaucoup été dans le domaine de la déficience physique. Mon petit frère a une limitation fonctionnelle et j’ai donc grandi dans un univers d’activités bénévoles pour le sport adapté. Cela a définitivement teinté mon intérêt pour le monde communautaire », dit celle qui a également occupé un poste de gestionnaire d’un programme pour les jeunes ayant des besoins particuliers pour les camps de jour des YMCA.

Rappelons que les principaux services offerts au CABB sont la popote roulante, la vente de mets congelés et les cuisines collectives; l’accompagnement-transport, surtout pour les rendez-vous médicaux; le soutien psychosocial aux personnes aînées et aux proches aidants; et le Carrefour du bénévolat, soit le service de référencement de bénévoles pour les organismes de Boucherville.