La Ville de Boucherville condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Mobilisation en vue de faciliter l’arrivée de réfugiés

Les membres du conseil municipal de Boucherville ont adopté une résolution visant à condamner « avec la plus grande fermeté » l’invasion de l’Ukraine par la Russie ». La Ville de Boucherville joint ainsi sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie.

La résolution adoptée lors de la séance publique du 21 mars précise que « la Fédération de Russie a violé les règles internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens, et qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations.

La résolution réclame que le gouvernement du Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse.

Prête à accueillir des réfugiés

la Ville de Boucherville se dit prête à contribuer à l’effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil des réfugiés sur le territoire bouchervillois.

Le maire Jean Martel a indiqué que la Ville allait collaborer avec le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) pour qu’il mette en place sur son site web une section information sur l’Ukraine, une ligne téléphonique ainsi qu’une adresse courriel. « L’idée est de collaborer avec le CABB et d’optimiser la synergie entre les organismes de bienfaisance afin de venir en aide à la population de l’Ukraine et les réfugiés qui seront chez nous, par des dons en argent et en temps. » La Ville a d’ailleurs octroyé au CABB une somme de 15 000 $, afin de venir en aide à la population ukrainienne et aux réfugiés qui arriveront bientôt au pays.

Le maire Martel a par ailleurs précisé que pour l’instant, la Ville favorise l’envoie de dons à la Croix-Rouge canadienne.