Victimes d’un proxénète recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de Jérôme Gladu-Devette, 32 ans, résident de Longueuil.



À la suite d’une enquête ouverte en janvier 2022, l’Équipe intégrée en intervention et soutien aux personnes à risques ou victimes d’exploitation sexuelle du SPAL a procédé à l’arrestation de Jérôme Gladu-Devette âgé de 32 ans, pour des infractions d’ordre sexuel envers une victime adulte. Ce dernier demeure détenu depuis sa comparution au Palais de justice de Longueuil, qui a eu lieu le 24 février dernier.



Le SPAL croit qu’il est fort possible que Jérôme GLADU-DEVETTE ait posé des gestes illégaux à caractère sexuel envers d’autres victimes.



À cette étape-ci de l’enquête, Jérôme Gladu-Devette fait face aux accusations suivantes :



– Proxénétisme

– Publicité services sexuels

– Avantage matériel

– Extorsion

– Distribution d’images intimes

– Bris d’engagement

– Trafic de stupéfiants



Le SPAL rappelle l’importance aux parents de s’intéresser de près aux activités de vos enfants sur le Net et d’exercer un contrôle parental adéquat.



Toute personne ou victime détenant de l’information à propos de Jérôme Gladu-Devette peut nous contacter en composant immédiatement le 450-463-7192. Tout appel sera traité en confidentialité.