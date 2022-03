Alexandre Da Costa et l’OSDL présentent un concert hommage au personnel de la santé

Il y a maintenant deux ans que nous connaissons les impacts de la COVID. Nous connaissons tous possiblement des proches, des amis, de la famille qui ont été malades. Certains ne reviendront plus, d’autres ont subi des séquelles importantes, d’autres ont passé au travers. Cette crise sanitaire laisse des traces importantes humainement et socialement.



Le 12 mars souligne aussi la résilience du secteur culturel. La fermeture des salles, l’inquiétude face à l’avenir, l’impossibilité de présenter des concerts, la perte de supporteurs, de commanditaires, l’incertitude face à l’avenir, la perte d’artistes, une grande fragilité quoi.



Au cours des deux dernières années, l’Orchestre symphonique de Longueuil a su innover, développer de nouvelles approches, tout en se déployant à travers le Québec pour transmettre du bonheur et de la joie pendant cette période difficile. Vous avez possiblement vu (plus de 1 million de vues) « les Balcons symphoniques », une série de concerts qui ont permis à plus de 85 centres de personnes âgées d’avoir un moment de répit, de nous rendre près d’eux pour soigner ce qui n’est pas toujours visible, de Gatineau à Gaspé.



Le 12 mars, nous rendrons hommage à ceux qui ont combattu avec détermination ce virus, nous soulignons la solidarité de notre communauté pour supporter et aider ceux qui en avaient besoin, nous disons aussi au personnel de la santé, merci d’avoir tenu le fort, de le tenir encore, nous leur offrons un vaccin, un vaccin des meilleurs moments des Balcons symphoniques. Un vaccin d’espoir en l’avenir, un vaccin pour nous souvenir que nous nous sommes entraidés pour faire face à l’adversité, qu’ensemble nous réussirons. C’est dans cet esprit que l’Orchestre symphonique de Longueuil recevra gratuitement des membres du personnel de la santé des CISSS de la Montérégie (Ouest, Centre et Est) pour assister à l’une des deux représentations du concert Stradivarius, Je me souviens le 12 mars prochain.



Ce concert en hommage au personnel de la santé, se veut un message d’espoir, une lumière culturelle qui nous réchauffera, avec l’orchestration des Dubois, Charlebois, Piaf, Aznavour et compagnie, tout cela sous la direction de notre chef Alexandre Da Costa, celui qui a sillonné le Québec avec le fameux Stradivarius pour transmettre les vaccins dédiés à l’âme.



Nous souhaitons que les amateurs de belle musique répondent présents pour ce concert hommage. C’est la façon de supporter tous ceux qui ont contribué et sacrifié leur famille, leur vie, leur santé pour aider autrui. C’est aussi une façon de supporter l’Orchestre symphonique de Longueuil dans sa quête de retrouver son public mais aussi de reprendre sa position de service essentiel à notre santé mentale, de reconnecter avec nos émotions et surtout de partager le pouvoir thérapeutique de la musique dans des situations de crises. Notre invitation à souligner l’effort de nos soignants est une humble contribution dans notre bataille contre l’adversité et dans notre engagement vis-à-vis la communauté et la culture, mais elle est empreinte du fruit de beaucoup d’efforts et de talent.