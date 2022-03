Sandoz vend son usine de Boucherville à Delpharm

Sandoz Canada a annoncé la conclusion de la vente de son usine de fabrication de Boucherville à l’entreprise française Delpharm. Cette usine située dans les édifices du 145 et du 121 rue Jules-Léger est la plus grande installation de fabrication de produits injectables au Canada. Elle fournit des médicaments aux systèmes de soins de santé canadien et américain, surtout aux hôpitaux.

L’entente de vente qui avait été signée en octobre dernier a été clôturée le 28 février dernier. Tous les produits injectables de Sandoz Canada seront fabriqués par Delpharm. Sandoz Canada demeure propriétaire des autorisations de mise en marché et de la propriété intellectuelle, et continuera à avoir la responsabilité commerciale de tous ses produits.

Dans un communiqué de presse, Sandoz Canada indique que les quelque 500 employés de l’usine de Boucherville conserveront leur emploi sous la nouvelle administration, à des conditions essentiellement similaires, et qu’il n’y aura non plus aucun changement au siège social de Sandoz situé au 110 rue de Lauzon dans lequel travaillent plus de 200 personnes.

Delpharm entend investir dans l’usine et assurer sa croissance grâce à de nouvelles opportunités de développement commercial.

« Nous sommes heureux de nous associer à un CDMO fiable comme Delpharm », affirme Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada. « Dans le cadre de cette acquisition, nous avons signé une entente à long terme avec Delpharm pour approvisionner Sandoz Canada de façon continue en médicaments fabriqués à Boucherville, ainsi qu’une entente de maintien des emplois. Nos injectables demeureront conçus au Québec par la même équipe d’experts, alors que Sandoz Canada continuera à soutenir les patients, les hôpitaux, les médecins et les pharmaciens grâce au même vaste portfolio de biosimilaires et de génériques, comprenant ces injectables. »

« Nous sommes fiers d’acquérir cette usine de production à Boucherville, qui sera notre 2e site de production au Canada. Cette acquisition nous permettra de proposer la fabrication de produits stériles sur le marché nord-américain », a soutenu dans un communiqué de presse le président de Delpharm, Sébastien Aguettant.