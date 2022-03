Solidarité pour l’Ukraine!

Dans le cadre d’un débat exploratoire portant sur la situation extrêmement préoccupante qui a cours en Ukraine et qui s’est tenu le 28 février dernier à la Chambre des communes, le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères, M. Stéphane Bergeron, a prononcé une allocution dans laquelle le concept de solidarité occupait une place centrale; solidarité entre les parlementaires fédéraux, solidarité entre les alliés et, par-dessus tout, solidarité avec le peuple ukrainien, dont le courage et la résilience, a-t-il ajouté, forcent l’admiration. «J’ai eu l’occasion de dire à la ministre des Affaires étrangères qu’il n’y aurait pas l’épaisseur d’une feuille de papier entre le gouvernement et nous, advenant une invasion du territoire ukrainien, par rapport à notre réaction visant à punir la Russie et le Bélarus, de même que pour manifester notre soutien indéfectible à l’endroit du peuple ukrainien», a déclaré M. Bergeron



«Le 26 février dernier, a-t-il expliqué, j’ai pu, avec des collègues, échanger quelques instants avec un certain nombre de députés ukrainiens. Une de nos collègues ukrainiennes nous a dit que les députés restent dans la capitale assiégée, Kiev. Il aurait été si facile, pour les parlementaires, de retourner dans leur circonscription, retrouver les leurs et les gens qu’ils représentent, mais cette décision avait valeur de symbole et illustre le courage dont font preuve les Ukrainiens devant l’adversité, devant ce combat inégal, auquel ils sont confrontés. On voit certains d’entre eux faire obstacle de leur corps à l’avancée des chars russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est également demeuré dans la capitale et qu’on a pu voir manger avec ses soldats, joue littéralement le rôle de sa vie; celui de défenseur, de dirigeant du monde libre!»



«Nous n’avons tout simplement pas d’autre choix que de soutenir le peuple ukrainien. D’abord, parce que le Canada est l’hôte de la troisième communauté ukrainienne au monde. Le malheur, la tristesse, l’inquiétude de nos concitoyennes et concitoyens d’origine ukrainienne, nous les partageons, nous les ressentons! Ensuite, parce que l’Ukraine a fait l’objet d’une attaque injustifiée, déloyale; il s’agit bien sûr d’une attaque contre le peuple ukrainien, mais aussi d’une attaque contre la démocratie, une attaque contre la liberté, une attaque, ce faisant, contre nous! Notre nature humaine même exige de nous que nous n’assistions pas passivement à cette ignoble agression et à la réaction héroïque des Ukrainiens», s’est exclamé le député de Montarville.



«Il faut — et on a commencé à le faire — apporter tout notre appui au peuple ukrainien. On parle certes d’équipements militaires létaux et non létaux, mais également de denrées alimentaires, de médicaments, d’équipements médicaux et d’accueil de réfugiés. Il faut être au rendez-vous et fournir aux Ukrainiens ce dont ils ont un besoin impérieux. Mais il faut faire plus, même si tout ce qui a été déployé jusqu’à présent, notamment au chapitre des sanctions contre la Russie et le Bélarus, est déjà très impressionnant. On ne peut se contenter, en effet, de ce qui a été fait jusqu’à présent, puisque le conflit se poursuit et que des hommes, mais aussi des femmes, des enfants et des vieillards continuent de perdre la vie. Nous ne pouvons tout simplement tolérer que cela puisse continuer…», a-t-il poursuivi.



«Dieu sait à quel point j’ai voulu croire à la paix. Encore aujourd’hui, je continue d’y croire, parce qu’il n’y a pas d’autre issue que la paix. Il faut investir tous nos espoirs dans ces négociations un peu étranges qui ont cours présentement pour que ce conflit, avec le lot de souffrances qui l’accompagne, prenne fin le plus rapidement possible», de conclure Stéphane Bergeron.