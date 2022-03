Boucherville et Longueuil ajoutent des bornes électriques sur leur territoire

Les propriétaires de voitures électriques de la Rive-Sud seront sûrement heureux d’apprendre que les villes de Boucherville et de Longueuil bonifieront leurs infrastructures publiques de recharge pour véhicules électriques avec l’achat de nouvelles bornes.

À Boucherville, le conseil municipal a prévu une enveloppe budgétaire de 150 000 $ pour l’ajout de bornes de recharge publiques sur le territoire de la ville.

Au cours de 2022-2023, une borne sera ajoutée dans le stationnement public des Ateliers municipaux; deux autres bornes sont prévues dans le stationnement du parc Pierre-Laporte, près des terrains de volleyball; deux bornes rapides seront également installées dans le même stationnement, en face de la bibliothèque.

De plus, une étude de faisabilité est présentement menée pour le projet d’installation de deux ou trois bornes sur rue sur Lionel-Daunais, près des commerces.

Elles feront toutes partie du circuit électrique d’Hydro-Québec, et il est probable que des ajouts s’effectuent en 2023.

Actuellement, on retrouve sur le territoire bouchervillois 39 bornes de recharge publiques (niveau 2 et niveau 3).

À Longueuil

Bénéficiant d’une subvention pour leur acquisition et leur installation jusqu’à concurrence de plus de 275 000 $, dix bornes de recharge s’ajouteront cette année à la vingtaine de bornes publiques déjà présentes aux quatre coins de Longueuil. Cela représente une augmentation de près de la moitié du nombre déjà présent.

Afin de maximiser leur utilisation par les propriétaires de voitures électriques, l’emplacement des bornes de recharge sera établi selon la disponibilité des espaces gratuits de stationnement sur rue, leur accessibilité et leur proximité des commerces, marchés, espaces à bureaux et pôles générateurs de déplacements.

Le comité exécutif de Longueuil veillera par ailleurs à ce qu’elles soient réparties de façon équitable sur le territoire, entre les trois arrondissements.

Où sont-elles ?

Les emplacements de toutes les bornes publiques de recharge peuvent être visualisés sur le site Web du Circuit électrique; pour Longueuil, il suffit de consulter la carte interactive du site Web de la Ville.