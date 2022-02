Finis les sacs d’emplettes en plastique à usage unique chez RONA

Lowe’s Canada mettra progressivement un terme à la distribution de sacs d’emplettes en plastique à usage unique à partir du mois de juin dans ses magasins Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt 2022.

L’organisation avait choisi à l’été 2018 de facturer ce type de sacs pour inciter ses clients à changer leurs habitudes de consommation et à se tourner vers des solutions plus durables.

« Au cours des trois dernières années, la facturation des sacs de plastique nous a permis de réduire de 60 % le nombre de ces sacs remis dans nos magasins, ce qui représente 24 millions de sacs. Nos clients ayant eu le temps de s’adapter et de modifier progressivement leurs habitudes de consommation, nous souhaitons ce printemps boucler la boucle en retirant complètement ce type de produit de nos magasins », indique Mélanie Lussier, directrice Communications externes et développement durable.

Lowe’s Canada s’engage à remettre à Conservation de la nature Canada les profits issus de la vente de ses sacs d’emplettes réutilisables. Ces fonds serviront à financer des projets de conservation au pays.