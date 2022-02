Lancement de deux initiatives : l’économie circulaire tourne en Montérégie

Afin d’accélérer le développement montérégien d’une économie verte, deux organismes, soit le Comité 21 et le Conseil régional de l’environnement et de la Montérégie (CRE Montérégie), ont reçu d’importants financements du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Le Comité 21 bénéficie d’une somme de 330 500 $ pour l’expansion de son programme Montérégie Circulaire, un projet totalisant 715 915 $. Il permet de créer un grand réseau de pratiques d’affaires écoresponsables, de synergies des ressources et des matières qui évoluent dans des boucles de mise en valeur et d’innovation verte. Montérégie Circulaire vise à créer des synergies avec 250 entreprises participantes d’ici à 2024.

Le Comité 21 Québec est un organisme à but non lucratif d’économie sociale dont la mission est d’accélérer la mise en œuvre du développement durable en accompagnant les acteurs économiques locaux dans la mise en place de stratégies et d’actions concrètes en ce sens.

Le CRE Montérégie reçoit pour sa part un financement de 82 000 $ pour son projet Vision circularité : Feuille de route en économie circulaire. L’Organisme souhaite aller à la rencontre de l’ensemble des organisations et des groupes d’intérêts du territoire pour coconstruire un plan d’action qui stimulera l’accélération de la transition vers des pratiques d’économie plus circulaires.

Le CRE Montérégie a pour mission de soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l’environnement en Montérégie.

Selon l’organisme, la circularité des matières en Montérégie est possible, viable et nécessaire. Les acteurs souhaitent réussir à développer une économie montérégienne circulaire et à dépasser l’indice 3,5 % de circularité (Circle Economy, 2021) des industries, des commerces et des institutions (ICI) québécoises, afin de limiter les changements climatiques tout en gardant une économie forte. Il mentionne que les entreprises déjà engagées dans cette voie constatent les retombées positives d’une telle démarche, entre autres la lutte contre les changements climatiques et l’approvisionnement écoresponsable.