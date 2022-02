Seulement 18 nouvelles places en services de garde éducatifs pour Boucherville

Sur les 14 000 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance qui ont été annoncées récemment par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, 298 seront créées dans la circonscription de Montarville. Saint-Bruno-de-Montarville obtient une large part du gâteau avec les 280 places qui lui sont octroyées alors que Boucherville en reçoit 18.

Plusieurs parents ont fait part l’an dernier de leur difficulté à trouver une place en CPE ou en garderie subventionnée à Boucherville. Selon les statistiques datant du 30 avril 2021 (les plus récentes), il y avait 207 enfants de Boucherville inscrits sur la liste La Place 0-5 qui étaient en attente d’une place pour une occupation désirée, au plus tard le 30 juin 2021. Il s’agit d’un guichet centralisé des inscriptions des parents à la recherche d’une place dans un service de garde à contribution réduite. Ces enfants n’occupaient pas une place dans un service de garde éducatif reconnu.

Un projet

Ainsi, dans le cadre du Grand chantier pour les familles, un seul projet pour Boucherville figure dans la liste des projets recommandés par le ministère de la Famille et qui ont obtenu des octrois de nouvelles places. Il s’agit de la garderie Au Petit Boulot inc. située rue d’Argenson. Elle pourra augmenter sa capacité d’accueil de 18 nouvelles places, sans pour autant agrandir l’établissement.

Sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, une nouvelle garderie de 80 places, la garderie Les Petites Étoiles, sera implantée. Le CPE Les contes de Fées pourra ajouter une installation de 80 places. Ce sont 120 places qui sont réservées pour la Garderie Montarville, soit 100 pour une nouvelle installation et 20 en vue d’augmenter la capacité avec un agrandissement.

Vanessa Guimond, attachée politique et de presse de la députée-ministre Nathalie Roy, explique que « la sélection des projets a été assurée par des comités indépendants se rapportant au ministère de la Famille, et qu’il ne s’agit donc pas de décisions relevant du politique. »

Elle précise aussi que madame Roy tient à souligner « qu’en plus des 18 places annoncées, son gouvernement a également permis l’ouverture d’une installation subventionnée de 80 places à Boucherville en 2020, alors que la plus récente ouverture d’une garderie subventionnée à Saint-Bruno-de-Montarville remonte à 2014 ».

Mme Guimond ajoute qu’il « devrait y avoir de bonnes nouvelles à venir pour Boucherville ultérieurement. »

Dans un communiqué de presse diffusé cette semaine, la députée-ministre Roy a déclaré

qu’au cours des derniers mois, de nombreux parents lui ont fait part de leur difficulté à trouver une place pour leurs enfants. « Je sais à quel point il s’agit d’un enjeu important pour nos familles. Cette annonce démontre qu’en mettant tous les efforts nécessaires, nous allons enfin réussir à faire en sorte que chaque enfant puisse se développer dans des services de garde éducatifs à l’enfance de qualité. »