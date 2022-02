Le Centre technologique en aérospatiale soutient la persévérance scolaire grâce à son projet Poursuis ton rêve

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) affilié au cégep Édouard-Montpetit a mis sur pied le projet Poursuis ton rêve avec l’organisme J’aime ma ville afin d’encourager la persévérance scolaire chez les élèves issus de minorités racisées. Le CTA souhaite ainsi accompagner une dizaine de jeunes du secondaire dans leur cheminement scolaire et leur faire découvrir certaines carrières scientifiques. Il leur remettra également une dizaine de bourses d’une valeur totale de 2800 $, une somme qui a été amassée en décembre dernier grâce à l’organisation d’un événement-bénéfice.

Cela constitue la première étape d’un engagement à long terme visant à participer aux efforts de réduction des inégalités sociales par la valorisation de l’éducation et des sciences, une cause qui tient particulièrement à cœur à l’équipe du CTA. Signe de l’importance accordée à ce projet, le directeur général du Centre, Francis Archambault, est l’un des membres de son comité directeur.

Un accompagnement personnalisé

« On a décidé d’offrir des bourses, mais aussi et surtout d’allumer une petite flamme chez ces jeunes en leur permettant de découvrir de formidables possibilités de carrière en sciences. On veut les accompagner concrètement dans leur parcours et instaurer un véritable échange avec eux, précise Francis Archambault. Au CTA, on est convaincus que ces relations seront aussi enrichissantes pour nous que pour les jeunes qu’on parrainera. »

Afin de motiver les boursiers à poursuivre leurs études, le CTA les recevra pour leur faire visiter ses installations de pointe et discuter des possibilités de carrière. Ils pourront également réaliser une présentation sur un sujet qui les passionne à l’occasion d’une conférence ou d’un colloque organisé par le Centre technologique en aérospatiale.

« C’est vraiment beau de voir une équipe se lever pour lutter contre les inégalités sociales qui, on le sait, jouent souvent un très grand rôle dans la persévérance scolaire, souligne Firmina Firmin, directrice de l’organisme J’aime ma ville. C’est pour cela que J’aime ma ville est heureux de s’associer à ce projet qui soutiendra les jeunes de minorités racisées. Avec le CTA, nous voulons les accompagner dans leur cheminement scolaire et leur donner accès à tout un monde de sciences et de technologies. »



Pour déposer une candidature

Les élèves du secondaire issus de minorités racisées peuvent dès maintenant déposer leur candidature en remplissant le formulaire avant le 31 mars 2022. Un jury déterminera les lauréats, et les bourses seront remises en avril 2022.

Plus d’informations et formulaire : https://jaimemaville.com/bourse