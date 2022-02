L’artiste bouchervilloise Susan St-Laurent reçoit une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec

Des œuvres modernes, originales et lumineuses

L’artiste en arts visuels, Susan St-Laurent, est récipiendaire de la bourse Création du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Cette bourse de 7 000 $ récompense sa grande créativité, son originalité et la qualité de ses réalisations.

L’artiste bouchervilloise s’est investie en recherche au cours des derniers mois, pour développer et mettre en marché une nouvelle collection d’estampes numériques présentées dans des encadrements haut de gamme dotés d’un éclairage intégré.

En s’investissant dans de telles activités de recherche et de développement, l’artiste souhaite élargir ses marchés, c’est-à-dire de proposer un nouveau produit original à de nouvelles galeries d’art et à de nouveaux centres d’exposition. Cet objectif est déjà largement accompli puisque depuis juillet dernier, quatre galeries d’art ont témoigné de l’intérêt envers ce produit pour leurs clientèles, tant à Montréal, en Montérégie, en Estrie, ainsi qu’à l’international.

Plusieurs fois récompensée

Ce n’est pas la première fois que le travail de Susan St-Laurent est récompensé. À ce jour, une quinzaine de prix de reconnaissance lui ont été attribués pour souligner le caractère distinctif de sa production.

L’art numérique

Détentrice d’un baccalauréat ès Arts de l’Université Laval à Québec, Susan St-Laurent est une spécialiste de l’estampe numérique. Elle œuvre comme artiste professionnelle depuis environ dix ans.

« Mes œuvres naissent par la fusion de mes propres réalisations, tant avec les outils traditionnels du peintre qu’avec les applications numériques de dessin. Ainsi, des compositions éphémères, des traits exécutés sur papier, des couleurs peintes sur tissus et des extraits de mes peintures à l’acrylique subissent des transformations par le biais de l’imagerie numérique », explique-t-elle.

Une centaine d’expositions

Susan St-Laurent a participé à plus d’une centaine d’expositions, en solo ou en groupe. Elle présente jusqu’au 27 mars sa nouvelle série d’estampes numériques lumineuses au Pôle culturel de Chambly (1625, boulevard De Périgny). De manière continue, on peut apprécier ses œuvres lumineuses en vitrine de la galerie d’art Carré des artistes, située au 1850, rue Notre-Dame Ouest à Montréal. La liste des autres expositions est publiée sur le site Web de l’artiste : www.susanstlaurent.com.