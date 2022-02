Une innovation bouchervilloise

Les brèves de Boucherville



En partenariat avec Hydro-Québec, des ingénieurs de la Ville de Boucherville ont conçu de nouvelles chambres de jonction à cheminée ajustable. Il s’agit d’une innovation qui permettra des économies monétaires et de temps.

Le réseau de distribution compte environ 40 000 km de lignes souterraines et environ 20 000 chambres de jonction qui permettent l’accès aux équipements sous terre.

Leur entretien pose un grand défi pour les villes.

Lors de la réfection des chaussées au-dessus des canalisations, il est souvent nécessaire de démolir le béton des cheminées des chambres afin d’ajuster le niveau avec le pavage. Aussi, le cycle de gel et de dégel provoque parfois la fissuration des trottoirs autour des chambres en plus du passage répété de véhicules lourds qui accélère la détérioration du béton des cheminées.



Une page Facebook pour les citoyens du district 1

Une page Facebook pour les citoyens du District 1 de Boucherville a récemment été créée. Elle leur permet de faire part de leurs commentaires, opinions et suggestions sur ce qui se passe dans leur quartier.

L’initiative est du citoyen René Lafleur qui souhaite favoriser les échanges sur le quotidien des résidents sur divers sujets, tels que les demandes de permis, les tournages cinématographiques, la piste cyclable, etc.

À ce jour, elle réunit 47 membres. Pour accéder à la page Facebook, recherchez : Citoyens de Boucherville district 1.



L’usine de Sandoz à Boucherville n’est pas encore officiellement vendue

Un article publié la semaine dernière annonçait la possibilité qu’un vaccin contre la COVID-19 soit fabriqué par la compagnie Delpharm Industrie dans les locaux de l’usine de Sandoz de Boucherville. Il faut préciser que bien qu’une entente de vente ait été signée avec Delpharm, celle-ci n’est pas encore clôturée et Sandoz demeure propriétaire de l’usine. La transaction devrait être ratifiée sous peu.



Un nouveau code d’éthique et de déontologie pour les élus

Ce nouveau règlement inspiré du modèle de l’UMQ remplace l’ancien règlement adopté en 2018. Il énonce les règles de conduite qui ont pour but, entre autres, de prévenir toute situation où l’intérêt personnel d’un élu peut influencer son indépendance ou son jugement dans l’exercice de ses fonctions.