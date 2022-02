Une arrière-arrière-arrière-grand-mère fête ses 100 ans

Un anniversaire bien spécial a été célébré à la Résidence des Berges, à Boucherville, le 31 janvier dernier. Marie-Rose Dinel-Constantin a soufflé ses 100 bougies.

Mme Dinel-Constantin a franchi, en pleine forme, le cap de ses 100 ans exactement le 25 janvier dernier. Elle est encore en effet très alerte et s’adonne presque chaque jour à son passe-temps favori, le chant.

La centenaire habite la Résidence des Berges depuis presque un an. En avril 2021, elle a rejoint à Boucherville sa fille Jeannine et son gendre Georges Gratton qui habitent la ville depuis 54 ans. Mme Dinel-Constantin a aussi deux fils, Philippe et Paul-André, qui résident sur la Rive-Nord de Montréal. Elle a six petits-enfants ,15 arrière-petits-enfants et elle est aussi arrière-arrière-arrière-grand-mère d’une petite fille nommée Rosalie Micheline.

Mme Dinel-Constantin est née à Chénéville, dans l’Outaouais. Elle a partagé sa vie durant 54 ans avec son défunt mari Lucien Constantin.

À la fin des restrictions dues à la pandémie, la famille a bien l’intention de fêter en grand la centenaire ainsi que son jeune frère âgé de 92 ans.