Les cerfs du parc Michel-Chartrand ne seront pas abattus avant l’automne prochain

Plusieurs femelles auront cependant des bébés d’ici là

Bien que la ville ait obtenu tous les permis lui permettant de réaliser l’opération de réduction par abattage de 60 ou 70 cerfs au parc Michel-Chartrand, soit le certificat de bons soins aux animaux délivré par le comité d’éthique de l’Université de Montréal et le permis SEG du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Ville de Longueuil a annoncé mardi dernier que la grande opération d’élimination des chevreuils ne se déroulera pas avant la fin du mois de février, comme prévu, mais seulement à l’automne 2022. Pour des raisons techniques, semble-t-il.

L’opération sera d’autant plus importante en bêtes à abattre que de nombreuses femelles chevreuil sont actuellement en gestation et elles auront leurs bébés vers la fin du mois de mai. Le cheptel comptera alors combien de bêtes à l’automne et combien faudra-t-il en abattre ?



« Je l’ai répété sur différentes tribunes : même s’il avait été idéal de pouvoir procéder dès le début de l’année 2022 pour intervenir avant la période de mise bas, il importe avant tout de faire les choses dans le bon ordre et de s’assurer que les conditions soient réunies pour maximiser le succès de l’opération. Bien que nous ayons obtenu les différents permis nous permettant d’aller de l’avant, des facteurs techniques font en sorte que la cible de l’opération aurait été limitée à 30 cerfs pour cet hiver, ce qui n’est pas suffisant pour avoir un effet significatif sur la surpopulation de l’espèce dans l’enceinte du parc. C’est pourquoi mon administration a pris la décision de lancer l’opération cet automne, afin qu’elle puisse être de plus grande envergure et ainsi atteindre nos cibles de réduction de la taille du cheptel. Puisque nous souhaitons minimiser le nombre d’interventions, il s’agit là de l’échéancier le plus raisonnable dans les circonstances. Une fois le cheptel réduit à la capacité de soutien du parc, nous pourrons envisager des méthodes de contrôle à long terme, comme la stérilisation, tel que le prévoit le rapport de la Table de concertation, a déclaré la mairesse de Longueuil.

Les nombreux groupes de défense des cerfs de Longueuil ont vivement réagi sur les réseaux sociaux en espérant que ce nouveau report de l’abattage permettra peut-être d’en arriver à une autre solution que de faire du parc Michel-Chartrand un véritable abattoir à ciel ouvert, l’automne prochain.