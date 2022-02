C’est déjà le temps de s’inscrire au Triathlon-Duathlon de Boucherville

La Ville de Boucherville annonce la tenue de la 6e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville qui aura lieu le 2 octobre prochain.

La formule de cette année a été bonifiée et propose dix-neuf catégories d’épreuves, toutes prévues dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. La période d’inscription s’ouvre dès le 1er février en ligne au boucherville.ca/triathlon.

Appel aux entreprises

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville présente une catégorie « Défi entreprise » pour les disciplines du triathlon et du duathlon. Les entreprises sont donc invitées à mobiliser leurs employés afin de former des équipes corporatives.

Un incontournable pour les athlètes et pour la relève

L’événement inclut des épreuves initiation, sprint et olympique pour les disciplines triathlon et duathlon, ainsi que plusieurs épreuves pour les jeunes âgés de 6 à 15 ans. Le nombre de catégories pouvant être réalisées en équipe a également été rehaussé. L’événement accueillera la Coupe Québec Spark en duathlon olympique ainsi que la série collégiale/universitaire en triathlon.

Cet événement sportif caritatif s’adresse à tous! Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, vous trouverez parmi l’une des catégories offertes celle qui vous conviendra. En vous inscrivant avant le 30 avril, vous profitez d’un tarif avantageux.

« La promotion des saines habitudes de vie est au cœur des préoccupations de la Ville. En ces temps de pandémie, l’activité physique est plus importante que jamais. C’est avec un plaisir renouvelé que la municipalité invite jeunes et adultes, débutants ou experts, à participer en grand nombre à la 6e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville dont la programmation a été bonifiée. De plus, avec les nombreuses interruptions sportives qui ont eu lieu auprès de la clientèle jeunesse au cours des deux dernières années, la programmation de l’événement lui consacre un important volet encore cette année. Les jeunes sont invités à venir bouger et se dépasser en compagnie de leur famille et de leurs amis.

Malgré les contraintes imposées par la pandémie, il est primordial pour la municipalité de maintenir un contexte favorable à ce que la population puisse pratiquer des activités physiques et sportives en toute sécurité, et ce, afin de demeurer en forme et en santé à tout âge », mentionne le maire de Boucherville, Jean Martel.

Un événement important pour la communauté

Cet événement sert de levier financier pour trois organismes de Boucherville qui accomplissent un travail fort important au sein de la communauté : le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier. Ce sont près de 210 000 $, répartis en parts égales, qui ont été remis au fil des ans à ces organismes.

Grâce aux dons reçus, ces derniers pourront continuer d’investir concrètement dans des projets qui ont un impact direct sur la qualité des services rendus à leur clientèle.

Renseignements

Inscription dès le 1er février : boucherville.ca/triathlon

triathlon@boucherville.ca