Une infirmière militante syndicale sera candidate pour la CAQ lors de l’élection partielle dans Marie-Victorin

C’est au tour de la CAQ à se lancer dans l’élection partielle dans la circonscription longueuilloise de Marie-Victorin. Shirley Dorismond, une infirmière qui était jusqu’à tout récemment vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), y défendra les couleurs du parti de Francois Legault.

« J’ai besoin de Shirley. C’est une femme dont l’expérience est absolument nécessaire dans notre refondation du réseau de la santé. C’est un plus pour Marie-Victorin et pour le Québec », a indiqué le premier ministre Legault, lors de la conférence de presse tenue dimanche dernier. « On a une infirmière bachelière comme candidate » a dit le chef de la CAQ qui semblait très fier de sa nouvelle recrue. Selon lui, la candidate sera un atout important dans la perspective d’une importante refondation du système de santé, qui passera notamment par une refonte en termes de gestion des ressources humaines.



Pourtant, il y a quelques mois seulement, Mme Dorismond au nom de la FIQ, s’adressait à M. Legault en déplorant que « malgré les avancements en matière de droits des femmes durant les dernières décennies, on sent toujours le poids du double standard pour les professionnelles en soins », blâmant directement l’actuel gouvernement caquiste.

« Maintenir un mode de gestion abusif, qui nous garde captive de notre travail, vous rend, M. Legault, complice d’une violence organisationnelle » avait-elle dit. Sur Twitter, madame Dorismond indiquait aussi en juillet 2020 « qu’il n’y aura pas de justice sociale tant que le racisme systémique existera ».

Plus localement, la candidate de la CAQ veut se préoccuper des ainés, du logement social et du transport. D’ailleurs son chef en a profité pour indique que son ministre des Transports, Francois Bonnardel avait eu de récentes discussions avec la mairesse de Longueuil et que des annonces dans le dossier du fameux lieu est-ouest sur la Rive-Sud étaient imminentes. Un REM ? Un tramway ? Un prolongement du métro ?



En incluant depuis dimanche la candidature de madame Dorismond tous les partis ont maintenant annoncé leur candidat dans pour l’élection partielle dans Marie-Victorin, On ignore encore quand l’élection sera déclenchée mais une rumeur circule toujours sur la colline parlementaire à l’effet que le gouvernement pourrait aussi déclencher une élection générale au printemps 2022 en lieu et place du scrutin prévu pour le 3 octobre prochain