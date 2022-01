Des mesures pour contrer les faux passeports vaccinaux

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sont en action et travaillent étroitement ensemble pour s’assurer d’appliquer les standards de sécurité et contrer les fraudes en lien avec les passeports vaccinaux. Des vérifications sont en cours pour vérifier les informations jugées douteuses, notamment le moment de l’entrée des informations, les heures des saisies et les intervalles des vaccins. Le gouvernement du Québec compte sur la collaboration habituelle des corps policiers et de l’Unité permanente anticorruption pour effectuer toutes les vérifications requises en cas de doutes ou d’allégations de fraude, ainsi que pour mener des enquêtes approfondies, le cas échéant. Des accusations criminelles pourraient être portées au terme des enquêtes. Il s’agit d’une situation d’employés malveillants et non d’une brèche informatique; les faux passeports vaccinaux seront révoqués. Le MSP, le MSSS ainsi que les corps policiers demandent la collaboration de la population. Toute personne qui détient des informations peut communiquer avec le corps de police qui dessert son territoire ou avec la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec (1 800 659-4264).