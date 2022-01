Plus de 327 douzaines de biscuits pour prévenir le suicide

Semaine nationale de prévention du suicide

Lorsqu’il était jeune enfant, Francis Caron adorait les biscuits que sa mère cuisinait. Encore aujourd’hui, Martine Loiselle en concocte, mais pour une autre raison. La vente de ses biscuits « maison » lui permet d’amasser de l’argent destiné à la prévention du suicide. En cinq ans, elle a remis la rondelette somme de 35 411 $ à l’organisme Suicide Action Montréal (SAM).

Il y a sept ans, Francis a mis fin à ses jours. Il n’avait que 25 ans. Pour traverser ce pénible deuil, Suicide Action Montréal a été d’une grande aide pour Martine et sa famille. En 2017, elle crée le Défi25 ‒ Le goût de la vie qui rappelle les 25 ans qu’avait Francis au moment de son départ.

« Le but premier du Défi25 est de recueillir des dons qui sont remis à Suicide Action Montréal pour l’aider à tenir son rôle d’expert en prévention du suicide et en intervention auprès des personnes endeuillées », explique Mme Loiselle.

En 2021, aidée de quelques bénévoles, elle a produit 327 douzaines de biscuits, 35 paquets de pâte à biscuits, 51 douzaines de beignes, 22 plats de sucre à la crème et 103 pots de caramel. Ces sucreries ont permis de remettre 12 091 $ à Suicide Action Montréal.

Cette année, Mme Loiselle s’est fixé un objectif de 10 000 $. Depuis la pandémie, elle a dû réorganiser ses services, n’ayant plus accès aux cuisines collectives, que lui avait prêtées en 2018 le Comité action populaire de LeMoyne (CAPL), ni aux points de vente dans les entreprises.

Ainsi, la Longueilloise et quelques bénévoles s’attellent chacune à la tâche dans leur cuisine depuis la mi-janvier pour apprêter les produits qui sont livrés ici et là, dans un rayon de 50 km de Montréal.

Pour information ou pour passer une commande : martine_loiselle@videotron.ca. Des reçus sont remis pour les dons de 25 $ et plus.

Semaine de prévention

La 32e Semaine nationale de prévention du suicide, ayant pour thème Parler du suicide sauve des vies, se déroule jusqu’au 5 février partout au Québec.

Depuis le début de la pandémie, Suicide Action Montréal a remarqué une hausse importante de détresse psychologique. L’organisme se soucie particulièrement des jeunes.



Si vous avez besoin d’aide

Suicide Action Montréal

https://suicideactionmontreal.org/

1 866 277-3553

L’Accès, centre d’intervention de crise à Longueuil

– 450 679-8689



Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266