Boucherville : des assouplissements, surtout pour les jeunes

À compter du 31 janvier, des allègements aux mesures sanitaires permettent aux jeunes bouchervillois de moins de 18 ans de pratiquer des activités de loisirs intérieures. De même, la réouverture des salles de spectacles et la reprise des événements intérieurs seront permises dès le 7 février, sous certaines conditions.

La pratique d’activités de loisirs intérieures civiles ainsi que les cours sont à nouveau permis pour les personnes âgées de moins de 18 ans, à raison d’un maximum de 25 personnes par groupe, depuis le 31 janvier. Les compétitions, les tournois et les parties demeurent toutefois suspendus. Pour les activités offertes par les organismes accrédités de la Ville, les citoyens doivent vérifier auprès de l’organisme responsable de l’activité en question afin de vérifier les modalités de reprise, s’il y a lieu.

Pour la réouverture des salles de spectacles, surveillez la sortie du carnet culturel au cours des prochaines semaines pour connaître les dates des activités en présentiel.

Réouverture des points de service des loisirs

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Ouverture de la réception dès le samedi 5 février, selon l’horaire régulier; accès à la galerie Vincent-D’Indy dès le 9 février.

Café centre d’art

Ouverture de la réception dès le lundi 31 janvier, selon l’horaire régulier; accès à la galerie Jean-Letarte dès le 3 février.

Bibliothèque

Accès au mobilier (rayonnages, tables de travail, fauteuils de lecture, postes informatiques) en maintenant une distanciation de 2 mètres, et ce, depuis le 29 janvier. Maintien des limites quant à la fréquentation de la bibliothèque (75 personnes, dont 20 personnes additionnelles admises dans l’espace jeunesse). Retrait de l’exigence du passeport vaccinal à partir du samedi 29 janvier.

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Reprise des cours de natation pour les moins de 18 ans. Le passeport vaccinal demeure requis pour les personnes de 13 ans et plus.

Activités sportives libres

Rappelons que les activités sportives libres sont permises depuis le 24 janvier dernier dans les bâtiments municipaux, sous certaines conditions. Seules les activités individuelles, pratiquées à deux, ou en bulle familiale sont permises pour les personnes de 18 ans et plus. La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour effectuer une réservation. Le passeport vaccinal sera aussi exigé pour participer à ces activités.