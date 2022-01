La confiance des Canadiens à l’égard de leurs finances personnelles à son niveau le plus bas

La confiance des Canadiens au sujet de leurs finances personnelles et de leur capacité à rembourser leurs dettes n’a jamais été aussi basse. L’Indice des dettes à la consommation MNP, qui en est à sa 19e édition, affiche son pointage le plus bas depuis sa création, à savoir 88 points, soit un recul de sept points. Compilé chaque trimestre par Ipsos, l’indice vise à prendre le pouls des Canadiens au sujet de leurs dettes et de leur capacité à payer les factures mensuelles. Comparativement au dernier trimestre, beaucoup moins de Canadiens croient pouvoir joindre les deux bouts de façon satisfaisante cette année (55 %, baisse de 5 points), et ils sont encore plus nombreux à se dire préoccupés par leur endettement actuel (43 %, hausse de 5 points). « Après pratiquement deux ans de pandémie, la confiance financière des Canadiens est à son plus bas niveau. La dette des ménages devient de plus en plus inquiétante, affirme Grant Bazian, président de MNP, le plus important cabinet de professionnels en insolvabilité au pays. Généralement, les Canadiens sont un peu moins optimistes à l’égard de leurs finances lorsque les factures des Fêtes arrivent, mais cette année, leur insécurité est encore plus grande – probablement en raison du variant Omicron et de la lassitude attribuable à la pandémie, mais aussi de la montée de l’inflation et de la hausse potentielle des taux d’intérêt cette année. »