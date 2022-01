Deux Bouchervilloises reçoivent une bourse pour développer leurs projets culturels

Culture Montérégie, en collaboration avec de nombreux partenaires de la Montérégie et des instances gouvernementales du Québec, a récemment distribué 727 000 $ aux artistes et organismes culturels de la région pour la réalisation de projets en lien avec les communautés. On y retrouve de nombreux artistes ou projets de Longueuil, mais également de Boucherville.



Entre autres, Agrégat, Centre d’artistes de Longueuil, reçoit une bourse de 21 000 $. Cette dernière servira à rapprocher les arts du milieu des affaires, par des résidences d’artistes en entreprise sur le territoire de Longueuil

Caravane, Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil ‒ 12 500 $.

La peau de mon chien – Les travailleurs pauvres de l’Amérique française, du Longueuillois Mathieu Blais ‒ 18 000 $.

Invisible, de la Bouchervilloise Élisabeth Desbiens ‒ 17 000 $.

Cette bourse permettra à l’auteure de travailler à l’écriture du pilote d’une série de fiction qui se conclura par une lecture publique du scénario avec des comédiens.



D’un territoire à l’autre, de la Longueuilloise Marie-José Gustave, remporte une bourse de 16 000 $ pour la création de dix œuvres composées d’excroissances en vannerie et/ou de pièces modelées en céramique sur anneaux de bois qui rappelleront un paysage marin.



Lezzie Dicket à l’école, berceau des inégalités sociales, de la Longueuilloise Gabrielle Lebeau ‒ 16 000 $.



Inspiration d’un roman sur les inégalités sociales qui s’établissent dès l’âge scolaire. Série de fiction télé, de la Bouchervilloise Anouk Mahiout ‒ 18 000 $.





Le déclin des animaux, de la Longueuilloise Dominique Paul ‒ 17 000 $.



L’essai documentaire Les objets dans le miroir sont plus proches qu’ils paraissent, du Longueuillois Matthew Wolkow, reçoit une bourse de 18 000 $ pour la postproduction d’un film-hommage à la grand-mère



Pour l’impression directe sur plaque photopolymère, Le Zocalo, Atelier d’art de Longueuil, ‒ 21 000 $



Enfin, Interventions poétiques, Les Productions Langues pendues de Longueuil remportent une bourse de 15 000 $.