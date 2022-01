Églises fermées mais service de communion à l’auto offert à Boucherville

Étant donné la situation de confinement qui se poursuit, les membres de l’équipe pastorale tentent de répondre aux demandes et aux besoins des paroissiens de Boucherville en adaptant le mieux possible les services qu’ils peuvent offrir.

Ils proposent ainsi d’écouter la messe à la télévision le dimanche à 10 h à Radio-Canada, puis de venir chercher la communion offerte devant la paroisse Saint-Sébastien en passant en voiture par le débarcadère entre 11h et 12h. Ce service est offert depuis le dimanche 23 janvier et se poursuit jusqu’à avis contraire ou jusqu’à la réouverture des trois lieux de culte.

Visitez aussi le site web : www.paroissesdeboucherville.org