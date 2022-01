Chloé Darsigny, une jeune varennoise sur la trace de Fred Pellerin

Chloé Darsigny, une adolescente de 15 ans, a eu une belle surprise lorsqu’elle a appris que le conte qu’elle avait écrit lui a permis de remporter un concours organisé dans le cadre de la sortie du film L’Arracheuse de temps inspiré de l’univers de Fred Pellerin.

« Pour mon conte, j’ai essayé de jouer avec l’idée du « temps », nous explique Chloé Darsigny. J’ai voulu m’éloigner de ce qui avait déjà été fait, comme des histoires de retour dans le passé. Je me suis alors demandé ce qui arriverait si quelqu’un essayait de faire un pacte avec le Temps ou si on essayait de déjouer la Mort. C’est de là qu’est venue mon inspiration. J’y ai pensé vraiment longtemps (rires). »

Comme on peut s’y attendre, la nouvelle s’est vite propagée dans la famille et le réseau d’amis de Chloé. Ces derniers ont probablement été étonnés de découvrir que leur copine avait un talent caché.

« Mes amis ne savaient pas du tout que je participais à un concours, admet la jeune femme. Je ne leur avais pas parlé de ça. En fait, personne n’a pu lire mon texte avant qu’il soit fini! À part pour mes parents, la version finale, c’est la seule que je vais faire lire. Ce n’est pas que j’ai peur que les gens n’aiment pas ça, mais j’ai le goût de faire et de montrer quelque chose de beau. »

Visionnement privé

En plus du célèbre conteur, le jury du concours auquel a participé l’élève de l’école secondaire le Carrefour à Varennes était composé du réalisateur Francis Leclerc ainsi que des comédiens Pierre-Luc Funk et Jade Charbonneau.

« J’étais très fière de savoir que Fred Pellerin et les acteurs du film faisaient partie du jury, ajoute Chloé. Je l’ai vu sur scène avec ma famille. Il met beaucoup de temps pour préparer ses spectacles. C’est quelqu’un qui peut être drôle et qui peut aller dans des sujets plus sérieux. »

Pour recevoir son prix, soit un visionnement privé du film pour Chloé et ses camarades de classe, il faudra cependant attendre une accalmie dans le combat que nous menons contre l’actuelle recrudescence des cas de COVID-19. Le temps… que le retour de ce type de regroupement soit de nouveau permis.

« En raison de la pandémie, je savais que ça allait attendre, admet Chloé. J’avais pensé aller voir le film avant avec des amis, ma famille ou peu importe. Je préfère garder la surprise et le voir en même temps que tous les autres, comme on était censé le faire. Ça me donne hâte en fait. D’assister à la représentation avec le groupe, ça va être une expérience différente. »

Un petit baume

Cette récompense est également venue mettre un petit baume sur une année 2021 durant laquelle elle a dû faire le deuil d’une autre de ses grandes passions, soit le soccer. Gardienne de but ayant participé aux Jeux du Québec en 2018, la jeune femme a dû mettre un terme à ses activités sur le terrain après avoir été victime de plusieurs commotions cérébrales.

« Ce sont deux passions qui ont toujours fait partie de moi, avance Chloé. Depuis que je suis petite, je joue au soccer et, d’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours écrit. Je ne sens pas qu’une activité remplace l’autre. Je savais que je n’avais pas que le soccer dans ma vie. J’avais d’autres passions et je sais que je peux m’accomplir dans d’autres choses. »

En attendant le prochain concours, Chloé poursuit ses études et se penche sur ses futures études collégiales. Quant à l’écriture, elle pourrait bien continuer d’occuper une place de choix dans ses activités et, qui sait, peut-être même dans sa carrière.

«Je ne sais pas encore ce que je vais faire plus tard. En fait, je cherche encore un peu qui je suis comme artiste. Je pourrais être écrivaine, scénariste, journaliste, mais avant, il y a encore plein d’étapes avant de décider quel chemin je vais prendre. »