Changement de garde à la direction générale de la Ville de Longueuil: une décision qui pourrait coûter plus d’un demi-million $ aux contribuables

Changement de garde important à la tête de la fonction publique de la Ville de Longueuil. Alexandre Parizeau, 36 ans, est le nouveau directeur général de la Ville de Longueuil. Il entrera en poste le 17 janvier prochain et ce pour au moins cinq ans.

Il remplacera celui qui était en poste depuis huit ans, Patrick Savard, dont le contrat de travail est encore valide jusqu’en 2023. Son départ devrait coûter plus d’un demi-million de dollars aux Longueuillois.

La rumeur du départ de monsieur Savard circulait depuis quelques semaines déjà, lui qui avait tenté de s’opposer à l’arrêt des travaux de prolongement du boulevard Béliveau (ce que souhaitait la mairesse) et pour sa prise de position lors de la dernière campagne électorale alors qu’il avait largement commenté dans un communiqué, l’excellente santé financière et économique de la Ville sous la gouverne de la précédente administration.

Une prise de position surprenante dans les circonstances.

Selon les informations qui émanent de l’entente qui précipite son départ, monsieur Savard toucherait son plein salaire prévu jusqu’à la fin de son contrat qui vient à échéance en octobre 2023. Cela signifie, du même souffle, qu’il en coûtera environ 560 000$ aux contribuables de Longueuil pour ce changement de garde à la direction générale de la Ville considérant que le nouveau d.g touchera lui aussi environ 260 000$ annuellement.

Alexandre Parizeau est un gestionnaire aguerri possédant plus de dix ans d’expérience au sein de la fonction publique.

Enseignant de formation et titulaire d’une maîtrise en administration et en gestion des ressources humaines, monsieur Parizeau vient de compléter un MBA de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Sur le plan professionnel, il a œuvré pendant un peu plus de sept ans à la Ville de Longueuil, occupant plusieurs postes de gestion au sein de la Direction de la culture, du loisir et du développement social. Il a, par la suite, exercé successivement les fonctions de directeur adjoint et de directeur du Service des travaux publics à Saint-Jean-sur-Richelieu.