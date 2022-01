Une nouvelle école primaire ouvrira ses portes dans le Vieux-Longueuil

Une nouvelle école primaire doit accueillir ses premiers enfants au cours du mois de janvier, dans le secteur du Vieux-Longueuil. L’école Vauquelin ouvrira ses portes aux jeunes résidant dans les secteurs Vauquelin et Vert Urbain de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, aux limites du secteur aéroportuaire.

Lors de l’inauguration de l’école, des policiers seront présents sur le terrain afin de faire état de la situation et de repérer les endroits où il sera nécessaire d’avoir des brigadiers en fonction des critères établis dans le Code de la sécurité routière.

Dans l’attente de lampadaires permanents, qui seront livrés en mars 2022 en raison des problèmes d’approvisionnement, des tests d’éclairage ont été réalisés pour trouver des solutions provisoires. Dans l’intervalle, ce sont des poteaux temporaires qui éclaireront les lieux.

Par ailleurs, des données recueillies grâce aux capteurs de vitesse installés il y a un an ont permis de démontrer que la limite était respectée sur la rue des Samares. Toutefois, la limite de 50 km du boulevard Roberval sera revue à la baisse à la demande de la conseillère municipale du quartier.