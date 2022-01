Participation citoyenne: des citoyens recherchés pour siéger bénévolement au sein de deux comités municipaux à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est à la recherche de citoyens désirant siéger bénévolement au sein du comité de la carrière ainsi qu’au nouveau comité de travail sur le corridor aérien. Ces groupes de travail formés d’élus, de citoyens, de fonctionnaires et de représentants d’organismes du milieu approfondissent certains dossiers et formulent des recommandations au conseil municipal.



« La participation citoyenne est depuis longtemps au coeur des valeurs de la Ville de Sainte-Julie. En effet, le conseil municipal croit beaucoup en l’apport de la communauté pour faire avancer les dossiers qui occupent une place importante dans le quotidien des citoyens », indique le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Comité de la carrière :

Objectif : ce comité évalue et analyse les plaintes relatives à la carrière située au Mont-Sant-Bruno et les solutions possibles.

Fréquence des rencontres : environ 2 ou 3 fois par année.

Nombre de postes à combler : 2

Comité de travail sur le corridor aérien – Nouveau comité :

Objectif : ce comité évalue et analyse les plaintes relatives au passage d’avions et les solutions possibles.

Fréquence des rencontres : environ 2 ou 3 fois par année.

Qualifications requises : citoyens avec des compétences en matière d’aviation ou liées à ce domaine.

Nombre de postes à combler : 6

Pour soumettre une candidature, les citoyens doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca d’ici le 25 janvier 2022. Les entrevues seront effectuées en mode virtuel.