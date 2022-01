Inventaire des GES: bienvenue dans une région carboresponsable!

La MRC de Marguerite-D’Youville est fière d’avoir obtenu récemment une reconnaissance du programme d’attestation Carboresponsable de l’organisme Enviro-accès, spécialisé en validation et vérification d’inventaire des GES. Par cette reconnaissance, la firme vient confirmer que la MRC et ses municipalités sont conscientes de leurs impacts sur l’environnement et qu’elles manifestent le souhait d’agir concrètement, et de façon proactive, dans la lutte contre les changements climatiques. Cette attestation constitue une réelle source de motivation pour l’équipe qui poursuivra ses efforts à œuvrer sur des projets favorisant la réduction de l’empreinte carbone du territoire de la MRC!

Dans un souci d’agir en tant que chef de file dans la lutte contre les changements climatiques, la MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec ses municipalités, a procédé en 2021 à un important inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de son territoire. Cet exercice a permis de dresser une liste exhaustive des actions mises de l’avant et celles à venir pour réduire les émissions de GES dans la région. Cette démarche rigoureuse a permis de jeter les bases d’un ambitieux plan d’action qui sera mis en place à partir de 2022 et qui sera progressivement déployé au cours des prochaines années.

Selon M. Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes : « Cette reconnaissance met en lumière la volonté et la nécessité d’agir dès maintenant afin d’améliorer la qualité de notre environnement. Nous entendons bien passer de la parole aux actes dans le but de faire une différence marquée qui profitera à l’ensemble de la collectivité à court terme. »



Le plan d’action proposé découle de l’engagement pris par la MRC en 2020, soit de prendre part au programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), et franchir les étapes requises pour la mise en œuvre d’actions concrètes visant à réduire les émissions de GES sur le territoire. Ce programme est géré par l’ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable (ICLEI Canada) et la Fédération canadienne des municipalités.