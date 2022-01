Respect du couvre-feu : le RTL ajuste ses services et ses opérations

Dans le contexte du couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ajuste ses services et ses opérations.

Le réseau d’autobus maintient ses opérations et fonctionne généralement selon les horaires en vigueur, entre autres pour assurer le transport des travailleurs essentiels. Outre le couvre-feu, le RTL voit également une partie de son personnel affecté par la COVID-19; ces deux éléments réunis ont un impact sur les opérations.

Ainsi, certains horaires doivent être révisés; c’est pourquoi les clients sont priés de consulter l’application Chrono mobile avant de se déplacer.

Depuis le début de la pandémie, le RTL suit la situation au quotidien et s’ajuste en conséquence, selon les besoins et les contraintes. Il continuera de le faire au cours des jours à venir, tout en soulignant que les secteurs institutionnels, industriels et commerciaux sont mis en priorité.

Billetterie

La billetterie métropolitaine, située au métro Longueuil, fermera à 21h30 tous les jours pour la durée du couvre-feu.

Transport adapté

Le service de transport adapté (TA) est maintenu autant en journée qu’en soirée, malgré le couvre-feu. Toutefois, dès aujourd’hui, seuls les déplacements pour le travail et des raisons médicales seront maintenus entre 22h00 et 5h00. Mais avant d’effectuer toute réservation, les clients doivent s’assurer que les lieux vers lesquels ils se dirigent sont bel et bien ouverts.

Un rappel

Aujourd’hui 31 décembre, c’est l’horaire du samedi qui est en vigueur pour le transport régulier et les taxis collectifs, à l’exception de certaines lignes. Pour les 1er et 2 janvier 2022, les services du transport régulier et des taxis collectifs se feront selon l’horaire du dimanche. Là aussi, des exceptions s’appliquent. Les détails de l’horaire des Fêtes sont ici : Dépliant Fetes 2021-22.pdf (rtl-longueuil.qc.ca) Le service à la clientèle sera ouvert aujourd’hui, 31 décembre, et du 1er au 4 janvier, de 8h30 à 16h30.