Une nouvelle formation collégiale sur la Rive-Sud pour les amateurs d’application Web

Les adultes désirant se former en développement d’application Web ont une nouvelle opportunité, car le cégep Édouard-Montpetit lance justement un nouveau programme d’attestation d’études collégiales (AEC) destiné aux adultes. Cette cohorte débutera à compter du 14 mars 2022.

D’une durée de 16 mois, l’AEC Développement d’applications Web forme des programmeurs/développeurs d’applications Web afin qu’ils soient en mesure, à partir d’un projet ou d’un problème donné, d’analyser les besoins et d’écrire, de modifier, d’intégrer et de mettre à l’essai le code informatique pour des applications Web fonctionnant sur différentes plateformes et divers environnements.

Le programmeur/développeur pourra aussi assurer l’intégration de la solution informatique et prendre en charge sa maintenance. Enfin, il réalisera la documentation relative aux applications qu’il conçoit ou transforme.

« Conscient que les besoins de main-d’œuvre sont en pleine croissance dans le secteur du Web, le Cégep est heureux d’offrir cette nouvelle formation de courte durée qui permettra le développement d’une relève spécialisée ayant des compétences clés recherchées par les employeurs », indique Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit.

Une aide financière

Autre élément intéressant, cette nouvelle AEC est admissible au Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologies de l’information et des communications (PRATIC) qui vise à encourager les personnes sans emploi à entreprendre une carrière dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC). Grâce au PRATIC, ces personnes pourront suivre une formation tout en recevant une aide financière de 650 $ par semaine.

Pour en savoir plus sur l’AEC Développement d’applications Web et pour connaitre les modalités d’admission, il suffit de se rendre sur le site Internet du cégep Édouard-Montpetit.