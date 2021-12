Le Théâtre de la Ville dévoile plus de 50 nouveaux spectacles!

Le Théâtre de la Ville (TDLV) a dévoilé les 52 spectacles qui prendront l’affiche à l’hiver et au printemps 2022. Le public sera assurément conquis par la diversité et la qualité de la programmation qui se déploie dans toutes les disciplines des arts de la scène. Au cours des six prochains mois, les spectateurs auront l’occasion de retrouver sur scène leurs artistes favoris, en plus de faire d’heureuses découvertes. De nombreuses rencontres entre créateurs inspirants et public curieux sont aussi au programme. La saison se poursuit de belle façon au Théâtre de la Ville!



La programmation en un coup d’œil



Théâtre et danse

Les amateurs de théâtre seront comblés par cinq propositions qui mettent en scène des univers complètement distincts, ayant pour dénominateur commun des thématiques actuelles et percutantes : NEUF [titre provisoire], Les Hardings, La bête à sa mère, Tout inclus, Mononk Jules. Trois rendez-vous dansés permettront au public de découvrir les dernières créations des chorégraphes : Catherine Gaudet, Alexandra « Spicey » Landé et Louise Lecavalier.



Spectacles-événements à ne pas manquer

Cette saison, plusieurs spectacles à grand déploiement fouleront les planches. Par exemple, C’est si bon… en spectacle! animé par Claude Saucier fait revivre les inoubliables mélodies des années 1940-1950 grâce à un orchestre de 18 musiciens et aux interprètes Marc Hervieux et Kim Richardson.



Dimanches en famille

Les sorties 100 % famille feront le bonheur des jeunes spectateurs de 2 à 14 ans et de leurs parents. Parmi les cinq propositions jeune public, on retrouve du théâtre d’objets, du théâtre sans parole, une œuvre chorale d’envergure et de la danse-théâtre. De quoi émerveiller petits et grands!



Mesures sanitaires

Le Théâtre de la Ville est un lieu sécuritaire où les consignes de la Santé publique sont respectées en tout temps afin d’offrir une expérience de sortie à la fois sécuritaire et agréable. Tous les détails et les mises à jour sont disponibles sur le site Internet.



