Un autre joueur majeur s’installe dans la zone aéroportuaire

La première pelletée de terre du nouveau siège social d’Équipement d’essai aérospatial CEL ltée situé au 7150, rue John-Molson a été soulevée la semaine dernière dans le secteur de l’aéroport de Saint-Hubert.

Dédié à un marché international, CEL concentre ses activités sur la conception, la fabrication et la mise en service d’installations sur mesure pour l’essai de moteurs d’aéronefs. Sa gamme de produits et de services s’étend des bancs d’essai pour composantes (pompes, injecteurs, etc.) jusqu’à la livraison d’installations complètes

Le nouveau bâtiment de 32 000 pi2 pouvant accueillir une centaine de personnes, le terrain de 15 000 m2 permettra aussi à CEL d’agrandir ses installations dans le futur. Le nouveau centre devrait pouvoir accueillir ses employés au printemps 2022