Collecte de sang du maire Martel : objectif atteint !

La collecte de sang du maire de Boucherville, Jean Martel, a été une réussite.



Sous la supervision de Stéphanie Dixon d’Héma-Québec, de strictes mesures de salubrité ont été appliquées et l’objectif fixé a été atteint puisque 131 personnes ont donné de leur sang.



La Légion canadienne, filiale Pierre-Boucher, toujours présente, est fière de ce résultat et dit avec optimisme : « À l’année prochaine et vous souhaite de passer un bon temps des fêtes, malgré la pandémie. »