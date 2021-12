Le stationnement incitatif De Montarville reçoit l’Attestation Stationnement écoresponsable Niveau « Excellence »

La Ville de Boucherville a reçu le 8 décembre dernier l’Attestation Stationnement écoresponsable de la part du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) pour son stationnement incitatif De Montarville. Le Niveau « Excellence » lui a été remis pour son score de 95 points sur un total de 115, répondant ainsi à plusieurs critères d’écoresponsabilité bien précis.

« Le CRE Montérégie tient à féliciter les villes de Brossard et de Boucherville pour l’obtention de l’Attestation Stationnement écoresponsable. Nous sommes heureux de voir que la Montérégie compte des leaders dans ce domaine parmi ses municipalités. Le CRE Montérégie poursuit son travail auprès de plusieurs acteurs de la région pour rendre les stationnements plus inclusifs, vivants et verts », a mentionné le directeur adjoint du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie, Benoît Péran.

« Nous sommes heureux de voir que les efforts déployés par nos équipes dans le cadre de la démarche Stationnement écoresponsable ont porté leurs fruits. Merci au CRE Montérégie pour cet accompagnement qui a permis de créer un stationnement vert à Boucherville. L’avenir repose entre autres sur les modes de transport collectif, et l’intégration de ce stationnement est une façon créative et engagée permettant de lutter contre les îlots de chaleur dans nos milieux urbains », a déclaré la conseillère municipale du district 4, Harmonie, Anne Barabé.

Le stationnement en bref

• 231 places dont 2 bornes de recharge électrique (avec possibilité d’en ajouter 4 supplémentaires) ainsi que 8 cases pour les motocyclettes. Un espace est réservé pour les cyclistes. Il comprend des supports à vélo ainsi qu’un abri avec une station de réparation de vélo.

• Plus de 1 110 arbustes, 114 arbres à grand déploiement, 3 180 vivaces et 7 000 m2 de gazon.

• Surface nivelée qui permet l’écoulement de l’eau vers des fosses aménagées (îlots centraux) qui agissent comme un filtre naturel et utilisation de pavé uni perméable et alvéolé favorisant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et contribuant au verdissement.

• Bassin de rétention d’une capacité de 600 m³ pour retenir les eaux lors d’épisodes de fortes précipitations. Cette technique permet de réduire de 80 % le rejet en eaux pluviales dans les égouts.

• Bassins de biorétention souterrains intégrés en périphérie des fosses de plantation pour assurer le déploiement racinaire des arbres afin qu’ils développent leur plein potentiel.

• Éclairage aux DEL directionnelles limitant la pollution lumineuse.



Descriptif de la démarche Stationnement écoresponsable

La démarche Stationnement écoresponsable vise à sensibiliser, outiller, accompagner, récompenser et promouvoir les propriétaires et gestionnaires de stationnements, les promoteurs, les professionnels(les) de l’aménagement ainsi que les élus(es) et fonctionnaires municipaux dans la gestion, l’aménagement et la réglementation écoresponsable des aires de stationnement.

Pour plus de détails sur cette démarche : stationnementecoresponsable.com