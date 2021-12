L’hôtel de ville de Sainte-Julie fermé au public

Pour faire suite à la demande du gouvernement du Québec de favoriser le télétravail en raison de l’augmentation des cas de la COVID-19 et la présence du variant Omicron, la Ville de Sainte-Julie annonce que tous ses employés de bureau doivent être en télétravail dès maintenant. Par conséquent, l’hôtel de ville ne sera pas accessible au public jusqu’au 2 janvier inclusivement et tous les services seront offerts à distance.



À compter d’aujourd’hui, les visiteurs seront interdits à l’hôtel de ville, à l’exception des gens en lien avec le processus de soumissions. Les personnes incapables de transiger en ligne pourront également être accommodés au besoin. Les cartes loisirs seront émises par courriel seulement et le service d’assermentation se fera de façon virtuelle.



La majorité des employés de bureau seront en télétravail, mais tous les services municipaux seront maintenus. Les citoyens sont encouragés à utiliser les services en ligne lorsque possible. Le Service aux citoyens sera offert par téléphone et courriel du lundi au jeudi de 8 h à 19 h de même que le vendredi de 8 h à 16 h. Toutefois, les services seront suspendus comme prévu du 24 décembre au 2 janvier inclusivement en raison des vacances des fêtes.



Quant à la bibliothèque, elle demeure ouverte jusqu’à nouvel ordre, tout comme les activités de loisirs qui

se déroulent comme prévu. La Ville est en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure

requise dans les prochains jours. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus.