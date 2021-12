Adoption du budget 2022 et du Programme triennal d’Immobilisations à Contrecoeur

Le conseil municipal de la Ville de Contrecœur, réuni le 13 décembre 2021 dans le cadre d’une séance extraordinaire, a adopté son budget 2022 ainsi que son Programme triennal d’Immobilisations (PTI) 2022 à 2024. Le budget de fonctionnement se chiffre à 18 566 313 $ en hausse de 2 744 616 $ comparativement à l’année 2021. Le PTI 2022-2023-2024 s’élève à 44 147 807 $, dont 14 844 957 $ pour l’année 2022.



« Au terme de l’exercice d’équilibre budgétaire entre les revenus et les dépenses, nous pouvons dire que le budget 2022 respecte la capacité d’agir de la Ville sur le plan financier tout en ayant comme objectif de réaliser les investissements nécessaires à l’amélioration des services et des infrastructures municipales. Bien que la croissance de la population soit en voie de se stabiliser, nous devons, au cours des prochaines années, être proactifs afin de relever les défis inhérents à cette croissance soutenue », partage la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

Survol des faits saillants du budget 2022



• Nouveau rôle d’évaluation : + 19% (rôle global des secteurs résidentiel, commercial, industriel, etc.)

• Croissance de la population : 9 406 citoyens, soit une augmentation de 4,64 %

• Développements résidentiels : 73 nouvelles constructions et 81 nouveaux logements

• Affectation des surplus : 2,6 M$

• Création d’une réserve pour assurer l’équilibre budgétaire annuel et diminuer le niveau d’endettement : 2 M$





« Nous bénéficions d’un cadre financier conséquent qui nous permet de constituer des fonds et des réserves à partir de nos surplus non affectés. Plusieurs réserves ont été créées afin de soutenir des projets structurants mettant de l’avant nos valeurs municipales, dont celles pour la jeunesse et les personnes aînées, la mobilité (transport) et le développement durable. Ces surplus proviennent de l’augmentation de payeurs de taxes foncières, commerciales et industrielles. À cela s’ajoute, les demandes de permis de construction et les revenus issus de la taxe de mutation », ajoute la mairesse Maud Allaire.

Les décisions du conseil municipal priorisent l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens. Nous effectuons un portrait à long terme de nos dépenses afin de faire une saine gestion de la dette municipale et nous bénéficions si nécessaire d’une réserve d’équilibrage budgétaire.

Taux de la taxe foncière



Le propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne évaluée à 294 949 $ verra son compte de taxes augmenté à un montant de 2 258 $, ce qui représente une hausse de 36 $ par rapport à l’année 2021, soit 1,6 %.



Rappelons que la Ville a bénéficié en 2020 et 2021 d’une aide du gouvernement du Québec de 735 094 $ dans le contexte de la pandémie. Cette somme a permis de ne pas augmenter le taux de taxe résidentielle et commerciale en 2021 alors que nous vivions une période exceptionnelle de crise sanitaire.

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022 à 2024 : des investissements importants de 14 844 957 $ en 2022



Le conseil municipal a planifié des investissements de l’ordre de 44 M$ pour les trois prochaines années. En 2022, on compte, entre autres, parmi les principaux investissements : la création de la réserve d’eau potable, les honoraires pour la nouvelle caserne, la continuité du projet de la Cité 3000 et le plan d’intervention des infrastructures selon la priorisation des besoins.



Les documents explicatifs sur le budget 2022 et les finances de la Ville peuvent être consultés en ligne au www.ville.contrecoeur.qc.ca. À partir de l’onglet VILLE, cliquez sur la page BUDGET ET FINANCES pour accéder à la présentation du budget 2022 et du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024.