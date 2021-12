Moisson Rive-Sud en campagne pour regarnir ses réserves : l’organisme de Boucherville offre une aide alimentaire à 20 000 personnes chaque mois

C’est un organisme de Boucherville qui offre, depuis bientôt 30 ans, une aide alimentaire à environ 20 000 personnes chaque mois et il semble bien que l’année 2022 ne verra pas ce nombre de demandes diminuer.

Fondée en 1992, Moisson Rive-Sud a pignon sur rue à Boucherville, sur la rue Volta. Il s’agit de la principale banque alimentaire en Montérégie. Couvrant plus de 70 % du territoire, elle récupère annuellement près de 4,3 M de kilogrammes de denrées, soit une valeur marchande de plus de 38 M$, auprès des entreprises agroalimentaires, afin de les redistribuer gratuitement à un réseau de 110 organismes membres. Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient donc en aide à plus de 20 000 personnes, dont 37 % sont des enfants de 0 à 17 ans. À travers son réseau, l’organisme répond mensuellement à 51 629 demandes de dépannage alimentaire, en plus des 125 327 repas et collations servis.

La force de Moisson Rive-Sud se traduit par 1 $ = 21 $, c’est-à-dire que pour chaque don de 1 $, Moisson Rive-Sud distribue plus de 21 $ en denrées.

Un ratio assez exceptionnel, il faut le souligner.



Pour combler les besoins en denrées et en argent, la nouvelle édition de la campagne « Mettons la table pour leur offrir de Joyeuses Fêtes » offrira la possibilité de renflouer l’entrepôt, principalement en denrées sèches, un manque depuis quelque temps.

Connaissant déjà une hausse du nombre de demandes depuis la dernière année de plus de

12 %, attribuable majoritairement à la pandémie, l’organisme appréhende une augmentation de celles-ci due à la montée fulgurante du prix du panier, entre autres.



Les citoyens de la Montérégie sont donc invités à venir remplir les bacs vides de Moisson Rive-Sud et ainsi contribuer à garnir les étagères de la banque alimentaire juste à temps pour les jours les plus forts émotivement. Exceptionnellement, le samedi 18 décembre entre 10 h et 15 h, l’équipe de Moisson Rive-Sud attendra les donateurs afin de recueillir les victuailles à l’entrepôt située au1356, rue Volta à Boucherville. On peut aussi appeler l’équipe au 450 641-1895 ou même faire un don en ligne. Tous les détails au www.moissonrivesud.org