Assouplissements pour les rassemblements privés

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a fait savoir qu’à la suite d’une recommandation de la Santé publique, les mesures concernant les rassemblements privés seront assouplies afin de permettre à un maximum de 20 personnes de se réunir à l’intérieur des domiciles, et ce, à compter du 23 décembre prochain. Il est très fortement recommandé que les personnes soient adéquatement vaccinées pour y prendre part. Il est important de rappeler que, comme les célébrations privées peuvent contribuer de façon significative aux éclosions, il demeure nécessaire de protéger les personnes les plus à risque, notamment les aînés. La distanciation et le port du masque lors de contacts étroits sont recommandés. Les gens doivent également s’abstenir de participer à ces rassemblements s’ils présentent le moindre symptôme.