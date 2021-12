Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : des mesures d’atténuation sont déployées

À compter du 13 décembre, de nombreuses mesures d’atténuation en transport collectif seront mises en œuvre dans l’axe du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le nouveau stationnement incitatif de Touraine, situé à l’angle du boulevard De Montarville et de l’autoroute 20, à Boucherville, offrira 300 places aux automobilistes qui veulent faire le transfert vers le transport collectif. Quant aux stationnements de Belœil et de Mortagne, ce sont respectivement 200 et 330 places supplémentaires qui y seront offertes.

Ces mesures seront jumelées à quatre nouvelles lignes d’autobus qui seront également mises en service au cours de la semaine prochaine pour faire le lien entre Montréal et la Rive-Sud.

Mesures déjà en vigueur :

• Voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage (trois occupants et plus) sur l’autoroute 20, en direction de Montréal, entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie, et la route 132, à Boucherville

• Bonification de la ligne d’autobus 61 du Réseau de transport de Longueuil (RTL), entre Boucherville et Montréal

• Ajout de services sur trois lignes de taxis collectifs sur le territoire du RTL

Mesures en vigueur dès le 13 décembre :

• Mise en service d’une voie pour les autobus sur l’accotement de l’autoroute 20, en direction de Montréal, entre Belœil et le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie

• Ajout de 830 nouvelles places gratuites de stationnement incitatif :

– nouveau stationnement incitatif de Touraine (à l’angle du boulevard De Montarville et de l’autoroute 20), à Boucherville (300 places)

– agrandissement du stationnement incitatif de Belœil (ajout de 200 places) et de Mortagne, à Boucherville (ajout de 330 places) •

– Ajout de quais d’autobus aux abords de la station de métro Radisson, à Montréal

– Ajout de quatre nouvelles lignes d’autobus reliant le métro Radisson à cinq stationnements incitatifs de la Rive-Sud (Varennes, de Mortagne, de Touraine, Sainte-Julie et Belœil) :

– corridor Belœil-Montréal (lignes 520 et 521 d’exo)

– corridor Varennes-Montréal (ligne 532 d’exo)

– corridor Boucherville-Montréal (ligne 461 du RTL)