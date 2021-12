La zoothérapie et Spiderman à la rescousse de la vaccination des 5 à 11 ans dans la région!

La vaccination des 5 à 11 ans va bon train au Québec et près du tiers des enfants ont déjà reçu une première dose en Montérégie. Afin de maintenir la cadence, les animaux de compagnie et même Spiderman se sont unis afin de multiplier les sourires dans des centres de vaccination du territoire.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) a pensé pour sa part à mettre en place de l’animation afin de diminuer l’anxiété et de faciliter l’expérience des plus jeunes, notamment à Longueuil, Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy. C’est ainsi que des intervenants ont apporté sur place leur chat, leur chien et même un petit chevreau!

On a également vu Spiderman sur les lieux, lui qui a aussi affronté plein de dangers. Devant la menace de la COVID-19, il a remercié les jeunes d’aider la population à vaincre cet ennemi, comme le fait régulièrement ce super-héros.

Jusqu’à présent, plus de 30 % de ce groupe d’âge a reçu une première injection dans la région, selon les plus récents chiffres de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM). Cette statistique est encourageante car présentement le groupe d’âge le plus touché est celui des tout jeunes de 0 à 9 ans, selon la directrice de la DSPM, Julie Loslier. Elle a ajouté que 40 % des éclosions surviennent en milieu scolaire, surtout dans les écoles primaires.

En date du 7 décembre, on recensait d’ailleurs 89 éclosions actives en Montérégie, c’est-à-dire 36 dans les écoles, 33 au travail, 13 dans les garderies, 4 dans un autre milieu, événement ou activité et 3 en milieu de soins ou de vie.

Il est à noter que les 5 à 11 ans regroupent 650 000 enfants à travers toute la province et les autorités sanitaires maintiennent le cap d’administrer une première injection aux jeunes admissibles d’ici Noël, tout en rappelant que l’intervalle entre deux doses de vaccin sera fixé à huit semaines, suivant la recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec.

Pour sa part, le premier ministre a réitéré que son gouvernement pourrait lever l’état d’urgence sanitaire après la vaccination des enfants, « autour de février, début mars », si la progression de la vaccination se poursuit à bon rythme.