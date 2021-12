Un nouveau centre régional de pédiatrie ouvre ses portes à Longueuil

Le nouveau Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP) de l’Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, a officiellement été inauguré la semaine dernière.

Le développement de services en pédiatrie offerts au nouveau CRSP permettra de répondre aux besoins, d’une part, de la clientèle pédiatrique du RLS Pierre-Boucher, mais également des familles de la Montérégie qui devaient jusqu’à maintenant se déplacer vers la région de Montréal pour recevoir des soins et services. Cela permettra également de répondre aux besoins d’évaluation diagnostique pour des enfants ayant des troubles complexes qui auraient été dépistés dans le cadre du programme Agir tôt.

La première étape du projet a permis de rassembler, dans les mêmes lieux physiques, la plupart des services actuellement offerts pour la clientèle des 0-17 ans. Le projet vise également à développer une nouvelle offre de services pour la clientèle pédiatrique, notamment par la mise en place de plusieurs cliniques spécialisées :

Suivi neuro développemental des nouveau-nés à risque, asthme, développement/enfants à besoins particuliers, allergies, pédiatrie internationale, diabète, obésité et troubles du spectre de l’autisme.

Le coût de la mise en place des cliniques spécialisées permettant l’implantation d’un programme pédiatrique multidisciplinaire, financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, s’élève à 1 735 M$. Le budget d’exploitation annuel sera de 2,2 M$. Notons que le financement des équipements médicaux spécialisés, évalué à environ 220 000 $, est assumé par la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher.